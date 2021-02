Djordje Balasevic poeta dell’utopia (Di sabato 27 febbraio 2021) Il 19 febbraio scorso è morto a Novi Sad in Serbia all’età di 67 anni per conseguenze da Covid-19, il cantautore e poeta dell’ex Jugoslavia Djordje Balasevic. Nato nel 1953 nella stessa città da padre serbo e madre croata, ha cominciato a scrivere poesie sin da giovanissimo e come ha narrato nelle sue canzoni abbandonò molto presto il liceo. In seguito, concluso l’iter scolastico da privatista, si iscrisse a geografia, che non ha mai finito. Inno della gioventù Nel 1977 … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 27 febbraio 2021) Il 19 febbraio scorso è morto a Novi Sad in Serbia all’età di 67 anni per conseguenze da Covid-19, il cantautore edell’ex Jugoslavia. Nato nel 1953 nella stessa città da padre serbo e madre croata, ha cominciato a scrivere poesie sin da giovanissimo e come ha narrato nelle sue canzoni abbandonò molto presto il liceo. In seguito, concluso l’iter scolastico da privatista, si iscrisse a geografia, che non ha mai finito. Inno della gioventù Nel 1977 … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

virginia__g : Una settimana fa è morto per covid Djordje Balaševic, ultimo cantautore jugoslavo. Nel 2017 andai a sentirlo in con… - GreenINFOit : Addio Djordje Balasevic, ‘Marinaio pannonico’, cantautore simbolo della Jugoslavia - MStevuljevic : RT @Gio_Fruscione: Ieri sera è morto Djordje Balasevic, il più grande cantautore jugoslavo. Raramente mi commuovo quando se ne va un artist… - remocontro_it : Addio Djordje Balasevic ‘Marinaio pannonico’, cantautore simbolo della Jugoslavia vittima Covid. Lutto trasversale,… - TriesteFilmFest : “Djordje Balaševic vittima del Covid a 67 anni. Avversò il regime di Milosevic. A migliaia in piazza da Zagabria a… -

Ultime Notizie dalla rete : Djordje Balasevic Serbia: morto per Covid cantautore Djordje Balasevic Djordje Balasevic, cantautore serbo molto popolare e amato in tutta la ex Jugoslavia, è morto oggi all'età di 67 anni per le conseguenze del coronavirus. Il decesso è avvenuto in una clinica di Novi ...

La Serbia piange il cantautore Djordje Balasevic La notizia ha suscitato grande dolore e emozione in tutto il Paese, dove Balasevic era considerato una leggenda musicale, con centinaia di motivi di enorme successo.

La notizia ha suscitato grande dolore e emozione in tutto il Paese, dove Balasevic era considerato una leggenda musicale, con centinaia di motivi di enorme successo.