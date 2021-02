Diritti tv Serie A: fumata nera, solo 11 club a favore di DAZN (Di venerdì 26 febbraio 2021) Non si è arrivati ad una decisione collettiva per quanto riguarda l’assegnazione di Diritti tv Serie A per il prossimo triennio Niente da fare. Nell’assemblea di Lega odierna i 20 club del massimo campionato non sono arrivati ad una decisione comune per quanto riguarda l’assegnazione dei Diritti tv Serie A per il prossimo triennio. Servivano 14 voti per la fumata bianca e, invece, solo 11 club hanno votato a favore dell’offerta di DAZN: si tratta di Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Lazio, Napoli, Hellas Verona, Udinese, Fiorentina, Cagliari e Parma. Gli altri 9 club si sono astenuti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Non si è arrivati ad una decisione collettiva per quanto riguarda l’assegnazione ditvA per il prossimo triennio Niente da fare. Nell’assemblea di Lega odierna i 20del massimo campionato non sono arrivati ad una decisione comune per quanto riguarda l’assegnazione deitvA per il prossimo triennio. Servivano 14 voti per labianca e, invece,11hanno votato adell’offerta di: si tratta di Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Lazio, Napoli, Hellas Verona, Udinese, Fiorentina, Cagliari e Parma. Gli altri 9si sono astenuti. Leggi su Calcionews24.com

