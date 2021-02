Diritti tv Serie A, Eleven Sports sarà l’alleato di Sky? (Di venerdì 26 febbraio 2021) Eleven Sports entra nell’asta per l’assegnazione dei Diritti tv e propone 110 milioni per la creazione della Lega Channel: ora Sky ha un alleato in più La battaglia per l’assegnazione dei Diritti tv della Serie A è alle battute finali. A contendersi quante più partite possibili da trasmettere ci sono Dazn con la collaborazione di Tim da una parte e Sky dall’altra, che dopo 20 anni non vuole perdere il controllo sui Diritti della Serie A. Oggi si terrà l’assemblea della Lega dove una fazione corposa capeggiata da Andrea Agnelli spinge per una svolta che porti ad una risoluzione immediadiata della questione. Ma ad allungare ancora i tempi potrebbe essere l’entrata di un nuovo acquirente ovvero Eleven ... Leggi su zon (Di venerdì 26 febbraio 2021)entra nell’asta per l’assegnazione deitv e propone 110 milioni per la creazione della Lega Channel: oraha un alleato in più La battaglia per l’assegnazione deitv dellaA è alle battute finali. A contendersi quante più partite possibili da trasmettere ci sono Dazn con la collaborazione di Tim da una parte edall’altra, che dopo 20 anni non vuole perdere il controllo suidellaA. Oggi si terrà l’assemblea della Lega dove una fazione corposa capeggiata da Andrea Agnelli spinge per una svolta che porti ad una risoluzione immediadiata della questione. Ma ad allungare ancora i tempi potrebbe essere l’entrata di un nuovo acquirente ovvero...

