Digital tax, vaccini e l’asse Italia-Usa. Il successo del G20 secondo Visco (Di venerdì 26 febbraio 2021) Non era facile trarre delle conclusioni convincenti dal G20 dei ministri delle Finanze e dei governatori centrali, battente bandiera Italiana, appena concluso. Ma alcune indicazioni sono arrivate, condite ovviamente dagli allarmi tipici dell’ora più buia. Le conclusioni sono state affidate al padrone di casa, il titolare del Mef, Daniele Franco, al suo primo G20. Due le conclusioni del summit. Primo, la ripresa dell’economia resta appesa a un filo, perché tutto, o quasi, dipende dalla campagna vaccinale. secondo, entro pochi mesi, dopo non meno di 15 anni di dibattito, i Paesi del G20 raggiungeranno un accordo con i colossi del web per una tassa sui loro ricavi (Google si è detta disponibile a una tassazione sui ricavi universale per le big tech). Ma, attenzione, il prelievo fiscale non riguarderà il fatturato generato nel Paese della sede fiscale, ma ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 febbraio 2021) Non era facile trarre delle conclusioni convincenti dal G20 dei ministri delle Finanze e dei governatori centrali, battente bandierana, appena concluso. Ma alcune indicazioni sono arrivate, condite ovviamente dagli allarmi tipici dell’ora più buia. Le conclusioni sono state affidate al padrone di casa, il titolare del Mef, Daniele Franco, al suo primo G20. Due le conclusioni del summit. Primo, la ripresa dell’economia resta appesa a un filo, perché tutto, o quasi, dipende dalla campagna vaccinale., entro pochi mesi, dopo non meno di 15 anni di dibattito, i Paesi del G20 raggiungeranno un accordo con i colossi del web per una tassa sui loro ricavi (Google si è detta disponibile a una tassazione sui ricavi universale per le big tech). Ma, attenzione, il prelievo fiscale non riguarderà il fatturato generato nel Paese della sede fiscale, ma ...

1italiano1 : G20: Franco, su web tax si lavora ad accordo entro giugno. Reuters, Usa rinunciano a porto sicuro su digital tax |… - smilypapiking : RT @AlienoGentile: Si va verso l'accordo globale per la digital tax. Yellen al G20 annuncia che Washington cambia la proposta di riforma.… - ansa_tecnologia : G20: Franco, su web tax si lavora ad accordo entro giugno. Reuters, Usa rinunciano a porto sicuro su digital tax |… - GioBernard : RT @minomazz: Questo è importante: US removes stumbling block to global deal on digital tax - NiNiktro : RT @AlienoGentile: Si va verso l'accordo globale per la digital tax. Yellen al G20 annuncia che Washington cambia la proposta di riforma.… -