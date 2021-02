Di Maio pronto al passo di lato. Il futuro del Movimento adesso è nelle mani di Conte. Per l’ex premier si allontana il ruolo di federatore con Pd e Leu. Ora deve scegliere se diventare leader M5S (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il ritorno all’Università, dopo quasi tre anni di aspettativa obbligatoria, non coinciderà, per ora, con l’annuncio dell’impegno politico a tempo pieno di Giuseppe Conte, sul quale sembra che non sia stata presa al momento una decisione ufficiale, nonostante le numerose attestazioni di stima da parte del Movimento 5 stelle, a partire da Luigi di Maio. Di certo è che c’è molta attesa per la visita che oggi l’ex presidente del Consiglio farà a Firenze recandosi in Ateneo. Il rettore Luigi Dei incontrerà presso il Rettorato, in piazza San Marco, il professore Conte nel primo pomeriggio. Chissà se, oltre all’eventuale corso che inizierà a primavera, parleranno anche del futuro politico del professor Conte. Perché, spiega chi lo conosce bene, il fatto che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il ritorno all’Università, dopo quasi tre anni di aspettativa obbligatoria, non coinciderà, per ora, con l’annuncio dell’impegno politico a tempo pieno di Giuseppe, sul quale sembra che non sia stata presa al momento una decisione ufficiale, nonostante le numerose attestazioni di stima da parte del5 stelle, a partire da Luigi di. Di certo è che c’è molta attesa per la visita che oggipresidente del Consiglio farà a Firenze recandosi in Ateneo. Il rettore Luigi Dei incontrerà presso il Rettorato, in piazza San Marco, il professorenel primo pomeriggio. Chissà se, oltre all’eventuale corso che inizierà a primavera, parleranno anche delpolitico del professor. Perché, spiega chi lo conosce bene, il fatto che ...

clikservernet : Di Maio pronto al passo di lato. Il futuro del Movimento adesso è nelle mani di Conte. Per l’ex premier si allontan… - Noovyis : (Di Maio pronto al passo di lato. Il futuro del Movimento adesso è nelle mani di Conte. Per l’ex premier si allonta… - maccsmad : @64domenico Sei pronto per la svolta Modarato Liberale Atlantista all'interno UE di M5S sotto Conte benedetta da G… - marcelloharan : Il Movimento va rifondato attraverso il coinvolgimento diretto di tre pilastri. #GiuseppeConte come capo politico e… - infoitinterno : Di Battista pronto a fare un suo partito: quanto potrebbe valere per Di Maio -