Dexter: Michael C. Hall rivela che la nuova stagione racconterà il passato del protagonista (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ne abbiamo parlato e le ultime notizie svelano di cosa si tratterà. Il revival di Dexter diventa sempre più una realtà concreta. Dopo la chiusura dell'ottava stagione che aveva fatto letteralmente infuriare i fan, la nuova stagione chiuderà in altra maniera la storia del killer seriale più amato di sempre. Dexter Morgan ritorna nel revival: Michael C. Hall racconta la serie ai microfoni di NME Una recente intervista all'attore Michael C. Hall ha messo in chiaro il nuovo ruolo che avrà Dexter nel revival. La serie sarà composta da dieci episodi, portando definitivamente a termine il percorso narrativo intrapreso con le stagioni precedenti. L'attore ha parlato ai microfoni di NME, dichiarando che non vedeva l'ora di ...

