"Destra, sinistra e antisistema: avete fallito tutti. Basta dire solo no" (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lettera del presidente di Confindustria Carlo Bonomi a Repubblica con un messaggio chiaro alla politica: “Smettiamo di dire sempre no”. Perché riemerge il problema di “un’Italia fondata sui poteri di veto, quella che ci ha impoverito e tagliato le ali ancor prima della pandemia. Abbandonare questa patologia non è facile per i partiti: eppure Destra, sinistra e antisistema hanno tutti, nel tempo, compartecipato a governi che hanno fallito”. Bonomi illustra alcuni dati. “Fatto pari a 100 il Pil in termini reali del 2000, a fine 2019 quello dell’Italia era a malapena giunto a 103,6. Quello dell’euro area era salito da 100 a 126,1. A questo ventennio italiano di passi da gambero, si è aggiunto il Covid. Tutto ciò si è tradotto nelle tre emergenze richiamate dal capo dello Stato: quella ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lettera del presidente di Confindustria Carlo Bonomi a Repubblica con un messaggio chiaro alla politica: “Smettiamo disempre no”. Perché riemerge il problema di “un’Italia fondata sui poteri di veto, quella che ci ha impoverito e tagliato le ali ancor prima della pandemia. Abbandonare questa patologia non è facile per i partiti: eppurehanno, nel tempo, compartecipato a governi che hanno”. Bonomi illustra alcuni dati. “Fatto pari a 100 il Pil in termini reali del 2000, a fine 2019 quello dell’Italia era a malapena giunto a 103,6. Quello dell’euro area era salito da 100 a 126,1. A questo ventennio italiano di passi da gambero, si è aggiunto il Covid. Tutto ciò si è tradotto nelle tre emergenze richiamate dal capo dello Stato: quella ...

RobertoBurioni : A sinistra la persona che ha trattato per l'acquisto dei vaccini per l'UE. A destra la persona che ha trattato per… - fattoquotidiano : GOVERNO CONTE? 'UN OMICIDIO POLITICO...', Le dure parole di Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana sulla situazion… - Link4Universe : La differenza tra un telescopio di 6.5 metri (come specchio primario) sulla Terra, a sinistra, ed il Hubble, con il… - MartinaMagica : RT @RobertoBurioni: A sinistra la persona che ha trattato per l'acquisto dei vaccini per l'UE. A destra la persona che ha trattato per l'a… - panmatt : RT @nomfup: Non vorrei passasse l’idea che aprire è di destra e chiudere di sinistra -