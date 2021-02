Denuncia la produzione di Vite al Limite, la storia di Nicole Lewis (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sicuramente Real Time è uno dei canali più guardati della televisione dai telespettatori italiani. In particolare ad avere un grande successo sicuramente è il programma “ Vite al Limite”, un docu-reality che ha da sempre appassionato migliaia di telespettatori. Il Dottor Younan Nowzaradan, nel corso delle stagioni, aiute delle persone con grave obesità a pedere peso ed a riprendere in mano la propria vita. Diverse sono stati i pazienti che ha seguito il noto dottore, alcuni percorsi terapeutici sono stati più efficaci di altri, ma ogni paziente è diventato il protagonista di una storia da raccontare. Foto: dplay/Vite al Limite Tra le pazienti molti ricorderanno anche la giovanissima Nicole Lewis originaria dell’Ohio. Il suo è stato un percorso per niente facile. Fin ... Leggi su virali.video (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sicuramente Real Time è uno dei canali più guardati della televisione dai telespettatori italiani. In particolare ad avere un grande successo sicuramente è il programma “al”, un docu-reality che ha da sempre appassionato migliaia di telespettatori. Il Dottor Younan Nowzaradan, nel corso delle stagioni, aiute delle persone con grave obesità a pedere peso ed a riprendere in mano la propria vita. Diverse sono stati i pazienti che ha seguito il noto dottore, alcuni percorsi terapeutici sono stati più efficaci di altri, ma ogni paziente è diventato il protagonista di unada raccontare. Foto: dplay/alTra le pazienti molti ricorderanno anche la giovanissimaoriginaria dell’Ohio. Il suo è stato un percorso per niente facile. Fin ...

Andromeda_abc : RT @Lilly10900: @_Antonio_001 @dayanemelloreal @ju_melloreal @HugoGloss @leggo @stanzaselvaggia @tpi Tesoro hai postato una cosa che è da d… - Lilly10900 : @_Antonio_001 @dayanemelloreal @ju_melloreal @HugoGloss @leggo @stanzaselvaggia @tpi Tesoro hai postato una cosa ch… - rosadineve : Prima cosa ripartire da campagna vaccinale disorganizzata sulla quale Conte aveva fatto prevalere proclami di denun… - IlariaRss : 1 ora di blocca su dayane giusto perché non l’avevano elogiata abbastanza in questi 5 mesi E sia mai che arrivi u… - HelenaM82514108 : @GrandeFratello La puttana di Vanessa sta nascondendo tutto questi video perché Dayane non vede la produzione non l… -