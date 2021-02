Del Debbio vuole che gli ospiti in trasmissione dicano ciò che vuole lui (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ormai lo schema è sempre lo stesso: invito ospiti che possono accendere micce per esasperare i toni in trasmissioni, li pungolo buttando lì frasi a mo’ di benzina sul fuoco e poi, alla fine, condanno le parole che vengono dette annunciando la fine delle ospitate televisive di questo o quel personaggio. Il tutto condito, ora, da un concetto: non stai dicendo quel che voglio sentire e quindi hai torto. Già in passato ci siamo occupati della televisione urlata che piace tanto al populismo da salotto e, in quel caso, avevamo sottolineato come Paolo Del Debbio fosse uno dei pochi giornalisti-conduttori a non esasperare mai i toni. Ora, a dieci mesi di distanza, diverse puntate del suo Dritto e Rovescio hanno, di fatto, rovesciato quell’illusione. E l’esempio più fulgido (anche se i sintomi erano evidenti da settimane) è arrivato ieri sera con lo scontro con ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ormai lo schema è sempre lo stesso: invitoche possono accendere micce per esasperare i toni in trasmissioni, li pungolo buttando lì frasi a mo’ di benzina sul fuoco e poi, alla fine, condanno le parole che vengono dette annunciando la fine delle ospitate televisive di questo o quel personaggio. Il tutto condito, ora, da un concetto: non stai dicendo quel che voglio sentire e quindi hai torto. Già in passato ci siamo occupati della televisione urlata che piace tanto al populismo da salotto e, in quel caso, avevamo sottolineato come Paolo Delfosse uno dei pochi giornalisti-conduttori a non esasperare mai i toni. Ora, a dieci mesi di distanza, diverse puntate del suo Dritto e Rovescio hanno, di fatto, rovesciato quell’illusione. E l’esempio più fulgido (anche se i sintomi erano evidenti da settimane) è arrivato ieri sera con lo scontro con ...

