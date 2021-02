Del Debbio pubblica una sua foto da 20enne: com’era il giornalista (Di venerdì 26 febbraio 2021) Paolo Del Debbio è uno dei giornalisti televisivi più apprezzati dal grande pubblico. Ma lo avete mai visto in uno scatto da giovane? Ecco la foto in bianco e nero del conduttore di Dritto e Rovescio. La foto di Paolo Del Debbio di qualche anno fa Lui è uno dei conduttori e giornalisti più apprezzati e seguiti del panorama nazionale. Al timone di Dritto e Rovescio, su Rete 4, affronta ogni settimana delicati temi di attualità e politica. Paolo Del Debbio è un volto noto del giornalismo televisivo Mediaset, ma lo avete mai visto in una foto da giovane? Lo scatto, in bianco e nero, è stato postato dallo stesso Del Debbio sul suo account Instagram ufficiale. Un post che è piaciuto tantissimo ai suoi followers, una vera chicca per tutti i fans del ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Paolo Delè uno dei giornalisti televisivi più apprezzati dal grande pubblico. Ma lo avete mai visto in uno scatto da giovane? Ecco lain bianco e nero del conduttore di Dritto e Rovescio. Ladi Paolo Deldi qualche anno fa Lui è uno dei conduttori e giornalisti più apprezzati e seguiti del panorama nazionale. Al timone di Dritto e Rovescio, su Rete 4, affronta ogni settimana delicati temi di attualità e politica. Paolo Delè un volto noto del giornalismo televisivo Mediaset, ma lo avete mai visto in unada giovane? Lo scatto, in bianco e nero, è stato postato dallo stesso Delsul suo account Instagram ufficiale. Un post che è piaciuto tantissimo ai suoi followers, una vera chicca per tutti i fans del ...

