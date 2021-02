MediasetTgcom24 : De Magistris: 'Chiusura scuole è una sconfitta della Campania' #campania - EffettoFrank : ++ Scuola: De Magistris, chiusura è una sconfitta della Regione - Campania - - la_staxy : RT @MediasetTgcom24: De Magistris: la chiusura della scuola è una sconfitta della Regione #covid - MediasetTgcom24 : De Magistris: la chiusura della scuola è una sconfitta della Regione #covid - hashtag24news1 : 'Se c'è una questione di picco sanitario, di terza ondata, allora per la chiusura delle scuole deve intervenire o l… -

Ultime Notizie dalla rete : Magistris Chiusura

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris definisce "una sconfitta della Regione" la chiusura di tutte le scuole da lunedì come annunciato dal presidente De Luca. "La Campania è la Regione d'Europa con il minor numero di giorni fatti a scuola in presenza. La chiusura è una sconfitta della Regione". Il Presidente della Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato la chiusura delle scuole. Una decisione che non ha incontrato il favore del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.