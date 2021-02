De Luca: “Da lunedì chiudiamo tutte le scuole” (Di venerdì 26 febbraio 2021) NAPOLI – “Da lunedì chiudiamo tutte le scuole”. Lo annuncia il governatore campano Vincenzo De Luca in una diretta Facebook. Le ragioni, spiega, “sono due: contrastare le varianti che hanno un’aggressività maggiore in generale ma in particolare sulla popolazione giovanile. E utilizzare alcune settimane per completare la vaccinazione del personale scolastico”. Leggi su dire (Di venerdì 26 febbraio 2021) NAPOLI – “Da lunedì chiudiamo tutte le scuole”. Lo annuncia il governatore campano Vincenzo De Luca in una diretta Facebook. Le ragioni, spiega, “sono due: contrastare le varianti che hanno un’aggressività maggiore in generale ma in particolare sulla popolazione giovanile. E utilizzare alcune settimane per completare la vaccinazione del personale scolastico”.

repubblica : ?? Covid, l'annuncio del governatore della Campania, De Luca: 'Da lunedi' chiudiamo tutte le scuole' - petergomezblog : Da lunedì tutte le scuole chiuse in Campania: l’annuncio di De Luca dopo i casi di variante - paolorm2012 : RT @riktroiani: 'Da lunedì chiudiamo tutte le #scuole'. Così il presidente della #Campania, Vincenzo #DeLuca, in una diretta Fb. De Luca ha… - stefanocasalec : RT @FQLive: #ULTIMORA De Luca: 'Da lunedì chiuse tutte le scuole in Campania' - GiorgioAntonel1 : RT @petergomezblog: Da lunedì tutte le scuole chiuse in Campania: l’annuncio di De Luca dopo i casi di variante -

Ultime Notizie dalla rete : Luca lunedì De Luca chiude tutte le scuole in Campania: 'Variante a Napoli'. Dad anche nelle Marche e in Puglia 'Da lunedì chiudiamo tutte le scuole', ha detto su Facebook il governatore Vincenzo De Luca. Durante la diretta ha sottolineato che soprattutto nelle scuole di Napoli si sono registrati diversi casi ...

Campania, De Luca: 'Da lunedì chiudiamo tutte le scuole' 'Da lunedì chiudiamo tutte le '. Così il presidente della Regione Campania, , in diretta Fb. De Luca ha sottolineato che soprattutto nelle scuole di Napoli si sono registrati diversi casi di . Secondo ...

Attacco in Congo, i funerali di Stato dell’ambasciatore Attanasio e del carabiniere Iacovacci L'Occhio 'Dachiudiamo tutte le scuole', ha detto su Facebook il governatore Vincenzo De. Durante la diretta ha sottolineato che soprattutto nelle scuole di Napoli si sono registrati diversi casi ...'Dachiudiamo tutte le '. Così il presidente della Regione Campania, , in diretta Fb. Deha sottolineato che soprattutto nelle scuole di Napoli si sono registrati diversi casi di . Secondo ...