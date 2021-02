De Luca “Da lunedì chiudiamo le scuole in Campania”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) “Da lunedi’tutte le. Abbiamo registrato a Napoli, casi di variante inglese, non credo che dobbiamo aspettare l’epidemia diffusa”. Lo ha detto il governatore dellaVincenzo Denella sua consueta diretta social. gve/pc/red su Il Corriere della Città.

Da lunedì tutte le scuole chiuse in Campania: l'annuncio di De Luca dopo i casi di variante

Il governatore Deha fatto sapere che darimarranno chiuse tutte le scuole per i diversi casi di variante inglese riscontrati negli ultimi giorni. - E' stato confermato per la quarta ...L' ordinanza sulle scuole chiuse in Campania da1 marzo arriverà domani 27 febbraio. L'Unità di Crisi della Regione sta mettendo nero su ...oggi coram populo dal presidente Vincenzo De, ...