De Luca chiude tutte le scuole in Campania: "Variante a Napoli". Dad anche nelle Marche e in Puglia (Di venerdì 26 febbraio 2021) La situazione sul fronte Covid torna a peggiorare. E mentre aumentano i casi e c’è paura per le varianti, alcuni governatori si apprestano a prendere misure di contenimento. Che si aggiungono ai cambi di fascia di rischio di varie regioni che saranno ufficializzati dal ministro Roberto Speranza a breve. In Campania, regione che va verso la fascia arancione, si chiudono tutte le scuole. “Da lunedì chiudiamo tutte le scuole”, ha detto su Facebook il governatore Vincenzo De Luca. Durante la diretta ha sottolineato che soprattutto nelle scuole di Napoli si sono registrati diversi casi di Variante inglese. anche nelle Marche si prendono provvedimenti. Ill presidente ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) La situazione sul fronte Covid torna a peggiorare. E mentre aumentano i casi e c’è paura per le varianti, alcuni governatori si apprestano a prendere misure di contenimento. Che si aggiungono ai cambi di fascia di rischio di varie regioni che saranno ufficializzati dal ministro Roberto Speranza a breve. In, regione che va verso la fascia arancione, si chiudonole. “Da lunedì chiudiamole”, ha detto su Facebook il governatore Vincenzo De. Durante la diretta ha sottolineato che soprattuttodisi sono registrati diversi casi diinglese.si prendono provvedimenti. Ill presidente ...

ecodinapoli : De Luca chiude tutto scuole incluse: Campania zona rossa da lunedì - ecodinapoli : De Luca chiude tutto scuole incluse: Campania zona rossa da lunedì - QPeriscopica : RT @HuffPostItalia: De Luca chiude tutte le scuole in Campania: 'Variante a Napoli'. Dad anche nelle Marche e in Puglia - Mcclane272 : RT @Mcclane272: Quest'uomo di melma chiude le #scuole in #Campania per alcune settimane, per completare la vaccinazione del personale scola… - CommentoRimosso : RT @ultimoranet: #Campania, De Luca chiude tutte le scuole da lunedì. ?? @ultimoranet #Ultimora -