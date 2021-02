De Luca chiude tutte le scuole in Campania | Variante a Napoli Dad anche nelle Marche e in Puglia

(Di venerdì 26 febbraio 2021) La situazione sul fronte Covid torna a peggiorare. E mentre aumentano i casi e c’è paura per le varianti, alcuni governatori si apprestano a prendere misure di contenimento. Che si aggiungono ai cambi di fascia di rischio di varie regioni che saranno ufficializzati dal ministro Roberto Speranza a breve. In, regione che va verso la fascia arancione, si chiudonole. “Da lunedì chiudiamole”, ha detto su Facebook il governatore Vincenzo De. Durante la diretta ha sottolineato che soprattuttodisi sono registrati diversi casi diinglese.si prendono provvedimenti. Ill presidente ...

carlaruocco1 : De Luca chiude tutte le scuole della Campania. Aspetto un commento dei renziani. - katherinesfavv : DE LUCA CHE CHIUDE TUTTE LE SCUOLE CHE AMORE MAMMA MIA - infoitinterno : Covid, De Luca chiude le scuole da lunedì - infoitinterno : Covid, De Luca chiude le scuole in Campania: «Tutti a casa da lunedì, i dati sono drammatici» - Sarottola_ : De Luca chiude le scuole. Il solito cattivone. -

De: 'Richiude le scuole in Campania'. L'Ema approva gli anticorpi monoclonali. 26 feb 15:12 Picco di casi a Frosinone: rischia zona arancio Il territorio della provincia di Frosinone rischia la ...'Da lunedì chiudiamo tutte le scuole', ha detto su Facebook il governatore Vincenzo De. Durante la diretta ha sottolineato che soprattutto nelle scuole di Napoli si sono registrati diversi casi ...“Prima dobbiamo completare la vaccinazione del personale scolastico e poi parleremo di riapertura – dice Vincenzo De Luca – Per il personale scolastico abbiamo prenotazioni al 25 febbraio per 114mila ...Un Paese abbandonato a se stesso: i contagi di oggi sono la netta conseguenza di ciò che sta succedendo. Sulla vicenda della nomina dei sottosegretari, meglio stendere un velo pietoso, ma anche per no ...