DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 1° marzo, Can pronto a partire, poi cambia idea (Di venerdì 26 febbraio 2021) Primo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno Riparte una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la seguitissima serie tv turca che va in onda su Canale 5 dallo scorso giugno. Ormai sono le battute finali, infatti tra circa un mese lo sceneggiato con Can Yaman e Demet Ozdemir giungerà a termine. Cosa accadrà nella puntata trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset nel pomeriggio di lunedì primo marzo 2021? Le anticipazioni che arrivano dalla Turchia dicono che Yigit proporrà a Sanem di andare con lui a New York per un lavoro ma la scrittrice declinerà l'invito. Nel frattempo Can deciderà di partire di nuovo ma cambierà idea appena inizierà a leggere il romanzo della sua amata Aydin.

