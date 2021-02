«Davide Ancelotti ha rivoluzionato la difesa dell’Everton sui calci piazzati», l’elogio di The Athletic (Di venerdì 26 febbraio 2021) Negli ultimi due mesi, il sistema difensivo dell’Everton in Inghilterra è oggetto di dibattiti e analisi. Un sistema “anomalo, unico, che sembra nuotare contro le tendenze moderne e non è stato privo di critiche”, lo definisce The Athletic. L’autorevole giornale online dedica alla questione un lunghissimo e argomentato articolo, nel quale sottolinea un aspetto: dietro gli schemi difensivi dell’Everton c’è Davide Ancelotti. Il figlio di. Quello che a Napoli era considerato il motivo per cui tanto papà aveva scelto la squadra di De Laurentiis per pensionarsi e trovare un posto a Davide. Come alle Poste, tipo. In Inghilterra Davide Ancelotti invece è in questo momento al centro della discussione tattica. Per il suo lavoro. Secondo i principali ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 febbraio 2021) Negli ultimi due mesi, il sistema difensivoin Inghilterra è oggetto di dibattiti e analisi. Un sistema “anomalo, unico, che sembra nuotare contro le tendenze moderne e non è stato privo di critiche”, lo definisce The. L’autorevole giornale online dedica alla questione un lunghissimo e argomentato articolo, nel quale sottolinea un aspetto: dietro gli schemi difensivic’è. Il figlio di. Quello che a Napoli era considerato il motivo per cui tanto papà aveva scelto la squadra di De Laurentiis per pensionarsi e trovare un posto a. Come alle Poste, tipo. In Inghilterrainvece è in questo momento al centro della discussione tattica. Per il suo lavoro. Secondo i principali ...

