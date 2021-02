D' Aversa | ' Lo Spezia sta facendo come il Parma al ritorno in Serie A'

Spezia_1906 : ???? D'Aversa è pronto per una finale ?? 'Situazione complicata ma possiamo raggiungere la salvezza' ?? Le sue parole… - ParmaLiveTweet : D'Aversa sullo Spezia: 'Stanno facendo un campionato come il nostro al primo anno' - ParmaLiveTweet : Da La Spezia a La Spezia, D'Aversa: 'Ancora una volta siamo chiamati ad un'impresa' - calciodangolo_ : ??#SpeziaParma, i convocati di #D'Aversa: fuori #Gervinho e #Zirkzee. C'è #Valenti? - Fantacalcio : Parma, D'Aversa in conferenza: 'Siamo in emergenza'; out Gervinho e Zirkzee -

Ultime Notizie dalla rete : Aversa Spezia

...in corso Resta solo Graziano Pellè out per infortunio in un Parma che si appresta a giocarsi praticamente l'ultima chance di salvezza sabato a. Out per squalifica Bani e Brugman, D'...PARMA - Vincere in casa delloper continuare a credere in una salvezza sempre più distante: è questo l'obiettivo del Parma di Roberto D'. Questa l'analisi del tecnico in conferenza stampa: " Sicuramente la situazione ...Le possibili scelte di Italiano e D’Aversa per Spezia-Parma: tutti i dubbi e i ballottaggi in vista della 24^ giornata di Serie A Si avvicina sempre di più la gara tra Spezia e Parma – valida per la 2 ...dall'inizio o a partita in corso Resta solo Graziano Pellè out per infortunio in un Parma che si appresta a giocarsi praticamente l'ultima chance di salvezza sabato a Spezia. Out per squalifica Bani e ...