Datalogic acquisisce M.D. Micro Detectors

(Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) –S.r.l., controllata di, si è impegnata ad acquistare, per un corrispettivo di circa Euro 37 milioni, da Finmasi di Marcello Masi & C. l’intero capitale sociale di M.D., azienda con sede a Modena e operante nella progettazione, produzione e vendita di sensori industriali. L’acquisizione – spiega una nota – consentirà al Gruppodi rafforzare la sua presenza italiana e nel mondo nel mercato dell’automazione industriale attraverso l’integrazione nel proprio portafoglio prodotti di sensori induttivi e ultrasonici con applicazioni in molteplici settori industriali fra i quali elettronica, farmaceutica, logistica, automotive.Il Gruppofarà fronte agli impegni economici derivanti dall’acquisizione esclusivamente mediante ...