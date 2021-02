D’Amato | richiesta apertura ristoranti di Raggi è mossa elettorale

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma – “Non mi pare ci siano le condizioni, mi sembra una”. Cosi’ l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio, in un’intervista sul Messaggero, ha risposto alla domanda sulladella sindaca di Roma, Virginia, di far riaprire ifino alle 22. “Capisco le sofferenze economiche, ma se dobbiamo riaprire e’ per mantenere le aperture nel tempo- ha aggiunto- Non per richiudere subito dopo l’impennata di contagi. Ci rimettiamo alle valutazioni del Cts, ma non mi sembra sia questa la fase”.