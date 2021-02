Dal 27 marzo riaprono cinema e teatri. Franceschini: 'Solo se in zona gialla' (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dal 27 marzo cinema e teatri riaprono in zona gialla . Lo rende noto il ministro della Cultura Dario Franceschini - dopo l'anticipazione de Il Messaggero - che in un post su Twitter ha dichiarato: 'Il ... Leggi su leggo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dal 27in. Lo rende noto il ministro della Cultura Dario- dopo l'anticipazione de Il Messaggero - che in un post su Twitter ha dichiarato: 'Il ...

matteosalvinimi : ... 3) Terapie domiciliari garantite per tutti, per curare il Covid in fase iniziale a casa e non intasare gli ospe… - dariofrance : Il confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riaper… - RaiUno : Non sappiamo ancora dirvi chi lo condurrà, ma una cosa è certa: #Sanremo2021 è dal 2 al 6 marzo su #Rai1,… - prestia_fabio : RT @dariofrance: Il confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riapertura di… - LPezone : In zona gialla ci sarà la riapertura di teatri e cinema dal 27 marzo, Giornata mondiale del teatro, e l’accesso ai… -