Dai musei alla strada | a Gibellina la fotografia come arte pubblica

(Di venerdì 26 febbraio 2021) PALERMO – Una rete internazionale di collaborazione per promuovere la fotografia come arte pubblica, al di fuori di musei e gallerie. Uno scambio tra realtà di alto profilo che puntano sulla sperimentazione di nuove forme di esposizione, stimolando l’attivazione diretta di fruitori e cittadini, mettendo al centro lo spazio urbano e le sue infinite possibilità di visione. È questo l’obiettivo del progetto ‘Lo spazio espositivo è a cielo aperto. Da Gibellina, una rete per la fotografia come arte pubblica, vincitore dell’avviso pubblico ‘Strategia Fotografia 2020’ promosso dalla direzione Generale Creatività contemporanea del ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, che sarà presentato in diretta streaming sulla pagina fb di Gibellina PhotoRoad giovedì 4 marzo, alle 18.

