Dagny | live all’Apollo di Milano per presenta il suo debut album

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 26 febbraio 2021) RADAR Concerti. L’artista norvegese arriva in Italia perre dal vivo il suoStrangers/Lovers in un’unica imperdibile data italiana. Appuntamento fissato per il 22 gennaio 2022di. Chi è? Fin dal suosingle del 2015 “Backbeat”,ha sempre mostrato qualcosa di diverso. Artista il cui talento e ricerca per il perfect pop ha raccolto fan da tutto il mondo, negli anni ha collaborato con star come Steve Aoki e Katy Perry. I singoli successivi a Backbeat non hanno fatto che aumentare i consensi intorno al progetto, hit dopo hit. Bruce Springsteen tour fermi fino al 2022 Strangers/Lovers All’alba dei suoi trent’anni, costellati da milioni ...