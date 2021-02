Da Moderna il primo vaccino contro la variante sudafricana del Coronavirus (Di venerdì 26 febbraio 2021) . Moderna ha annunciato di aver iniziato lo sviluppo di un vaccino contro la variante sudafricana di Covid-19 (chiamato mRNA-1273.351) e di averne consegnato già alcune dosi ai National Institutes of Health statunitensi per l’avvio dello studio clinico che ne testerà efficacia e sicurezza. Saranno sperimentate varie opzioni per poi trovare la migliore. Buone notizie in arrivo da Moderna: il colosso farmaceutico americano, già produttore di uno dei tre vaccini contro il Coronavirus in via di somministrazione anche in Italia, ha annunciato lo sviluppo di un ulteriore siero contro la variante sudafricana, più contagiosa, di Covid-19. Il nuovo vaccino si chiama mRNA-1273.351 ed alcune ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 26 febbraio 2021) .ha annunciato di aver iniziato lo sviluppo di unladi Covid-19 (chiamato mRNA-1273.351) e di averne consegnato già alcune dosi ai National Institutes of Health statunitensi per l’avvio dello studio clinico che ne testerà efficacia e sicurezza. Saranno sperimentate varie opzioni per poi trovare la migliore. Buone notizie in arrivo da: il colosso farmaceutico americano, già produttore di uno dei tre vacciniilin via di somministrazione anche in Italia, ha annunciato lo sviluppo di un ulteriore sierola, più contagiosa, di Covid-19. Il nuovosi chiama mRNA-1273.351 ed alcune ...

