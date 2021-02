Da Micam a Homi | le fiere della moda solo online

(Di venerdì 26 febbraio 2021) DaMilano aFashion&Jewels Exhibition, lee del lusso milanesi annullano gli eventi fisici per le restrizioni imposte dai Dpcm Ledi Milano, unite dal progetto espositivo #strongertogether, hanno deciso di rinunciare agli eventi fisici programmati dal 20 al 24 marzo 2021 nel quartiere espositivo di Fieramilano… L'articolo Corriere Nazionale.

Le fiere, Mipel, Lineapelle, TheOne esolo online: #strongertogether Camera della Moda ha firmato un protocollo sanitario con Ats: fashion week ibrida con61 sfilate, 57 presentazioni (...... TheOne eFashion&Jewels). La comunicazione è arrivata ieri pomeriggio con una lettera inviata ai potenziali espositori della manifestazione e firmata dal presidente di Assocalzaturifici e...Da Micam Milano a Homi Fashion&Jewels Exhibition, le fiere della moda e del lusso milanesi annullano gli eventi fisici per le restrizioni imposte dai Dpcm Le fiere della moda di Milano, unite dal prog ...Mentre la fashion week sfodera quindi le unghie per difendere la propria leadership internazionale in parte anche fisicamente, le fiere della moda unite sotto il vessillo di #strongertogether (Micam, ...