Crotone emergenza Coronavirus, il sindaco Voce: non abbassare la guardia e ordina la chiusura al traffico veicolare sul lungomare domenica 28 (Di venerdì 26 febbraio 2021) L'andamento della curva dell'emergenza epidemiologica sta registrando nella nostra provincia un dato crescente nelle ultime settimane. Di fronte a ciò il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha invitato tutti i concittadini a non abbassare la guardia ed avere comportamenti responsabili, adottando tutte le forme di prevenzione e di sicurezza e ad osservare le disposizioni in materia. "E' fondamentale evitare forme di assembramento ed altri comportamenti che possono mettere a rischio la salute pubblica così come è importante la massima collaborazione per evitare forme di coercizione e repressione che si rendessero necessarie per reprimere comportamenti non adeguati – ha dichiarato il primo cittadino -". Ed oltre a raccomandare ai cittadini la massima cautela per evitare ...

