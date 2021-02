Crisi del trasporto aereo, “Anche Bergamo rischia lo tsunami” (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Anche e soprattutto a Bergamo, la Crisi del trasporto aereo, data Anche la straordinarietà del successo che Orio ha avuto negli ultimi anni, rischia di trasformarsi in uno tsunami che potrebbe travolgere economia e occupazione diretta e indotta. Occorre un piano apposito per il trasporto aereo nei vari progetti che il Governo sta approntando per la Ripresa Economica”. Antonio Scaini, segretario generale di Fit Cisl Bergamo, ha consegnato al sindaco Giorgio Gori il “Manifesto per il trasporto aereo”, in sincronia con tutti i territori nazionali sedi di scali aeroportuali, per “portare il nostro contributo alla campagna d’informazione e sensibilizzazione, organizzata su ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 26 febbraio 2021) “e soprattutto a, ladel, datala straordinarietà del successo che Orio ha avuto negli ultimi anni,di trasformarsi in unoche potrebbe travolgere economia e occupazione diretta e indotta. Occorre un piano apposito per ilnei vari progetti che il Governo sta approntando per la Ripresa Economica”. Antonio Scaini, segretario generale di Fit Cisl, ha consegnato al sindaco Giorgio Gori il “Manifesto per il”, in sincronia con tutti i territori nazionali sedi di scali aeroportuali, per “portare il nostro contributo alla campagna d’informazione e sensibilizzazione, organizzata su ...

