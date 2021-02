Crisi Covid, 68enne si suicida nella sua agenzia di viaggio: “Sono stanco” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Crisi Covid, 68enne ce la fa più e si toglie la vita in maniera tragica. Ennesima tragedia avvenuta in Italia da inizio pandemia. Choc in Italia: un imprenditore di 68 anni si è tolto la vita nella sua agenzia di viaggi. Il dramma si è consumato a Seano di Camignano, in provincia di Prato. Esasperato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021)ce la fa più e si toglie la vita in maniera tragica. Ennesima tragedia avvenuta in Italia da inizio pandemia. Choc in Italia: un imprenditore di 68 anni si è tolto la vitasuadi viaggi. Il dramma si è consumato a Seano di Camignano, in provincia di Prato. Esasperato L'articolo proviene da Inews.it.

