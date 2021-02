Crisanti avverte | Rischiamo 40 000 contagi giornalieri

29luglio1971 : RT @Jovinow: #Covid19, #Crisanti avverte: 'Senza misure in una settimana arriviamo a 30 o 40 mila infezioni al giorno'. Il microbiologo: 'S… - Jovinow : #Covid19, #Crisanti avverte: 'Senza misure in una settimana arriviamo a 30 o 40 mila infezioni al giorno'. Il micro… - globalistIT : -

"Nel giro di una settimana rischiamo 30.000 o 40.000 contagi con la diffusione della variante inglese del covid se non si prendono misure". Andreasi esprime così sull'emergenza coronavirus in Italia. Il 25 febbraio va in archivio con un bollettino che fa riferimento a quasi 20.000 nuovi casi su oltre 400.000 tamponi. "I dati ci ...Noi -- ci troveremo presto di fronte alla necessità di sviluppare e produrre vaccini conto le varianti, e non è una buona idea agire di forza sui brevetti, costituirebbe un ...Andrea Crisanti si esprime così sull'emergenza coronavirus in Italia. Il 25 febbraio va in archivio con un bollettino che fa riferimento a quasi 20.000 nuovi casi su oltre 400.000 tamponi. "I dati ci ...Noi - avverte Crisanti - ci troveremo presto di fronte alla necessità di sviluppare e produrre vaccini conto le varianti, e non è una buona idea agire di forza sui brevetti, costituirebbe un ...