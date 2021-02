Covid Valle d’Aosta | nessun morto e 13 nuovi casi | il bollettino

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono 13 icontagi da Coronavirus insecondo ilreso noto oggi. Da ieridi Coronavirus. Da inizio pandemia i contagi salgono a 8011 nella Regione. I positivi attuali sono oggi 141, uno in meno rispetto a ieri, di cui otto ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva, e 132 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7455, 14 in più rispetto a ieri. I tamponi fino fatti sono stati oltre 77mila, 266 nelle ultime 24 ore. Da inizio emergenza i decessi sono stati 415 in.