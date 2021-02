Covid, vaccino, sindrome di Down: video intervista di AIPD e Bambino Gesù (Di venerdì 26 febbraio 2021) video intervista, realizzata da AIPD per sciogliere i dubbi principali sulla vaccinazione. Diletta Valentini, responsabile del Centro sindrome di Down del Bambino Gesù, risponde ad Anna Chiara Paolini, segretaria e self advocate dello stesso centro. Realizzato anche un opuscolo per prepararsi al vaccino Cos’è e come è fatto un vaccino? Perché dovrei vaccinarmi? Per chi invece è sconsigliato farlo? Può un vaccino farmi stare male? Cosa pensi dei no-vax? È consigliato per me ricevere il vaccino anti-influenzale e quello contro il Covid-19? In che modo posso decidere se accettare di ricevere il vaccino? A chi devo rivolgermi per chiedere di essere vaccinata? Sono domande ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 febbraio 2021), realizzata daper sciogliere i dubbi principali sulla vaccinazione. Diletta Valentini, responsabile del Centrodidel, risponde ad Anna Chiara Paolini, segretaria e self advocate dello stesso centro. Realizzato anche un opuscolo per prepararsi alCos’è e come è fatto un? Perché dovrei vaccinarmi? Per chi invece è sconsigliato farlo? Può unfarmi stare male? Cosa pensi dei no-vax? È consigliato per me ricevere ilanti-influenzale e quello contro il-19? In che modo posso decidere se accettare di ricevere il? A chi devo rivolgermi per chiedere di essere vaccinata? Sono domande ...

