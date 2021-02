Covid | troppi contagi | scuole chiuse in Dad | si allargano le zone rosse Gli ultimi aggiornamenti per regione

lombarda38 : @Corriere Ci chiediamo il perché di queste misure?. Andate in giro e vedrete i troppi che non osservano una minima… - soloio0509 : RT @eziamor: #staseraitalia anche questa ossessione per i morti di Covid che nessuno nega e che cmq sono sempre troppi. Ma se ogni giorno e… - ottochannel : Covid, i cittadini: troppi rischi, giusto chiudere - LaStampa : Toro, troppi positivi al Covid: la sfida con la Lazio rischia di saltare - vivereurbino : Troppi contagi, da lunedì 1 marzo le Marche tornano in zona arancione -

Ultime Notizie dalla rete : Covid troppi

Orizzonte Scuola

...già piegate dall'emergenza, e soprattutto rischia di trasformarsi in una vera e propria bomba sanitaria, in un momento come quello attuale dove di problemi sanitari ce ne sono fin. La ...I provvedimenti restrittivi potrebbero non fermarsi alla zona rossa nel Comune di Monte San Giovanni Campano, l'identico provvedimento preso nei giorni scorsi per un altro cento ciociaro , Torrice . ...In quattro giorni Pillon affronta Arezzo e Gubbio: un’occasione unica per continuare il filotto e avvicinare l’alta classifica ...In zona arancione ci si può spostare liberamente all’interno del proprio Comune, ma non al di fuori di esso. La Liguria, invece, passa da zona arancione a zona gialla. Da lunedì primo marzo la Lombard ...