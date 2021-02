Covid: Torino, altro positivo nel gruppo squadra, anche oggi niente allenamento (Di venerdì 26 febbraio 2021) Torino, 26 feb. - (Adnkronos) - Il Torino, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha annunciato che "dall'analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa una nuova positività al Covid-19. Pertanto anche oggi, su disposizione dell'Autorità sanitaria locale competente, la squadra non sosterrà alcuna sessione di allenamento". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021), 26 feb. - (Adnkronos) - Il, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha annunciato che "dall'analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa una nuova positività al-19. Pertanto, su disposizione dell'Autorità sanitaria locale competente, lanon sosterrà alcuna sessione di".

