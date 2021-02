Covid | sei Regioni rischiano l' arancione | ' Anche Lazio e Lombardia' Campania ed Emilia in zona rossa?

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Qualidi cambiare colore con l'ordinanza del ministro Speranza? È attesa per la giornata di oggi infatti la nuova bozza del monitoraggio di Iss e Ministero sui contagi dain ...

Quali Regioni rischiano di cambiare colore con l'ordinanza del ministro Speranza? È attesa per la giornata di oggi infatti la nuova bozza del monitoraggio di Iss e Ministero sui contagi dain Italia, e ci sono alcune Regioni che potrebbero tornare in fascia arancione, e altre che rischiano la zona rossa. L'andamento della curva dei contagi infatti preoccupa, con l'aumento dei casi ...Salgono a oltre 113 milioni i casi di- 19 diagnosticati nel mondo dall'inizio della pandemia mentre i decessi superano i 2,5 ... Infine, sono stati scoperticasi totali della variante P.1 ...Il vaccino anti-Covid monodose di Janssen, azienda farmaceutica del gruppo Johnson & Johnson (J&J), «credo sia in dirittura d'arrivo. Nei primi 15 giorni di marzo ..."Stiamo affrontando l'inizio della terza ondata" dell'epidemia di coronavirus, sotto la spinta delle varianti covid. Il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, si è espresso così alla vigi ...