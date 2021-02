Covid Sardegna, variante inglese a La Maddalena: da oggi scatta zona rossa (Di venerdì 26 febbraio 2021) zona rossa da oggi alle 14 scatta nell’isola di La Maddalena (Sassari). lo ha deciso il sindaco Fabio Lai, alla luce dei dati sui contagi da Covid 19. “I numeri- spiega il primo cittadino – non lasciano spazio ad interpretazioni. Nel nostro paese ci sono ben 33 positivi di cui 10 con variante inglese”. Il provvedimento ha una durata di 7 giorni, prorogabili di altri 7 in base all’andamento della diffusione del contagio. “Dobbiamo chiudere adesso per preservare il dopo” afferma ancora Lai. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 febbraio 2021)daalle 14nell’isola di La(Sassari). lo ha deciso il sindaco Fabio Lai, alla luce dei dati sui contagi da19. “I numeri- spiega il primo cittadino – non lasciano spazio ad interpretazioni. Nel nostro paese ci sono ben 33 positivi di cui 10 con”. Il provvedimento ha una durata di 7 giorni, prorogabili di altri 7 in base all’andamento della diffusione del contagio. “Dobbiamo chiudere adesso per preservare il dopo” afferma ancora Lai. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

VittorioSgarbi : Siamo in mano a scriteriati. Il sindaco di Bono delira: come si può trasmettere un contagio all’aria aperta, in gia… - GarauPina : RT @UnioneSarda: #Sardegna - #Bonorva torna #Covid19 free, in calo i casi a #Sorso e #Ozieri - vincenzodeang1 : RT @Adnkronos: 'Dobbiamo chiudere adesso per preservare il dopo' - lifestyleblogit : Covid Sardegna, variante inglese a La Maddalena: da oggi scatta zona rossa - - Adnkronos : 'Dobbiamo chiudere adesso per preservare il dopo' -