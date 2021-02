Covid, nuova ricerca made in Italy: L’inquinamento lo diffonde (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il surriscaldamento globale e L’inquinamento atmosferico influenzano la trasmissione e la sopravvivenza del Covid-19 alterando nel contempo il sistema immunitario umano. E’ quanto emerge dallo studio condotto dal gruppo di ricerca guidato da Christian Mulder, titolare della cattedra di Ecologia e docente di Cambiamenti climatici all’Universita’ di Catania, insieme con il reparto di Genetica del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali, sull’andamento spazio-temporale della prima ondata in 82 centri urbani sparsi per l’Italia. La ricerca e’ stata pubblicata con un articolo degli autori Christian Mulder, Erminia Conti, Salvatore Saccone e Concetta Federico (docenti dell’Universita’ di Catania) dal titolo Beyond virology: environmental constraints of the first wave of Covid-19 cases in ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il surriscaldamento globale eatmosferico influenzano la trasmissione e la sopravvivenza del-19 alterando nel contempo il sistema immunitario umano. E’ quanto emerge dallo studio condotto dal gruppo diguidato da Christian Mulder, titolare della cattedra di Ecologia e docente di Cambiamenti climatici all’Universita’ di Catania, insieme con il reparto di Genetica del Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali, sull’andamento spazio-temporale della prima ondata in 82 centri urbani sparsi per l’Italia. Lae’ stata pubblicata con un articolo degli autori Christian Mulder, Erminia Conti, Salvatore Saccone e Concetta Federico (docenti dell’Universita’ di Catania) dal titolo Beyond virology: environmental constraints of the first wave of-19 cases in ...

