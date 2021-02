Covid: Molise e Basilicata diventano rosse, Lombardia e Marche arancioni (Di venerdì 26 febbraio 2021) Da lunedì diverse Regioni cambieranno colore: due, la Lombardia e le Marche, da gialle diventano arancioni, e altre due, Molise e Basilicata, dall'arancione passano al rosso. Dopo l'aumento dei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 26 febbraio 2021) Da lunedì diverse Regioni cambieranno colore: due, lae le, da gialle, e altre due,, dall'arancione passano al rosso. Dopo l'aumento dei ...

MediasetTgcom24 : Covid: Molise e Basilicata diventano rosse, Lombardia e Marche arancioni #covid - TgLa7 : ++ #Covid, Il presidente della #Regione #Toma: tutto il #Molise dal 1 marzo in #Zonarossa ++ Mia richiesta accolta dal governo - repubblica : ?? Covid, dati monitoraggio: 3 altre regioni in arancione, una rossa. Anche il Molise chiede di entrare in area con… - alinatede : RT @TgLa7: ++ #Covid, Il presidente della #Regione #Toma: tutto il #Molise dal 1 marzo in #Zonarossa ++ Mia richiesta accolta dal governo - rebeka4711 : RT @rebeka4711: -