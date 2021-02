Covid: Marche, da lunedì zona arancione e dad all’100% per le scuole superiori (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nelle Marche zona arancione dal prossimo 27 febbraio fino al 5 marzo, ossia la scadenza del Dpcm, ci sarà didattica a distanza al 100% per le scuole superiori. L’elevato aumento dei contagi ha portato la giunta Acquaroli a prendere questa decisione, l’ordinanza verrà infatti firmata questa mattina. Ancor più restrittive l’ordinanza per le province con maggior numero di contagi: Ancona e Macerata. Dove ad aumentare sono i contagi tra i giovani, l’ordinanza prevedrà lo stop alle lezioni in presenza anche per i ragazzi delle classi seconde e terze medie. Cambio di colore, da lunedì nelle Marche prevista la zona arancione Oggi il ministero della Salute comunicherà le nuove zone a livello nazionale sentito il parere del Comitato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 febbraio 2021) Nelledal prossimo 27 febbraio fino al 5 marzo, ossia la scadenza del Dpcm, ci sarà didattica a distanza al 100% per le. L’elevato aumento dei contagi ha portato la giunta Acquaroli a prendere questa decisione, l’ordinanza verrà infatti firmata questa mattina. Ancor più restrittive l’ordinanza per le province con maggior numero di contagi: Ancona e Macerata. Dove ad aumentare sono i contagi tra i giovani, l’ordinanza prevedrà lo stop alle lezioni in presenza anche per i ragazzi delle classi seconde e terze medie. Cambio di colore, danelleprevista laOggi il ministero della Salute comunicherà le nuove zone a livello nazionale sentito il parere del Comitato ...

