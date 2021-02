Covid Lombardia | terapie intensive in affanno | primi pazienti trasferiti da Brescia all' ospedale in Fiera Milano

borghi_claudio : Parola fine (scontata) su quelli che chiedevano che con le regioni si facesse chissà che. Parola fine anche alle as… - Corriere : Lombardia verso l'arancione: dovranno chiudere bar e ristoranti - petergomezblog : #Covid, in #Lombardia 4.243 contagi in 24 ore: picco di casi nel Milanese (1.072) e nel Bresciano (973). Altri 44 d… - icittadini : Covid, tre Regioni verso l’arancione: Piemonte, Lombardia e Marche. La Basilicata in rosso. L’Iss: “Chiara accelera… - sergimagugliani : RT @Virus1979C: Covid, tre Regioni verso l’arancione: Piemonte, Lombardia e Marche. La Basilicata in rosso. L’Iss: “Chiara accelerazione de… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lombardia

Piemonte, Marche, Basilicata, Puglia,e Lazio rischiano di entrare in zona arancione dopo l'aumento dei casi dovuti a variantenegli ultimi giorni. Già le zone di Brescia, Bologna, ...Il Piemonte in fascia arancione , il Lazio e lain bilico , così come la Puglia , le Marche e la Basilicata . Potrebbe andare in rosso la ... I focolai causati dalle varianti del19 ...L’Rt medio in Italia si mantiene stabile a 0,99. Tuttavia in 10 Regioni l’indice di contagio ha già oltrepassato quota 1. Lo riferisce ...Nuovo aggiornamento sul monitoraggio della pandemia da Covid-19 in Italia. La situazione non è rosea, di nuovo: l’indice Rt non ha superato la fatidica e psicologica soglia 1 a livello nazionale, ma s ...