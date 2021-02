Covid, l’odissea di Massimo Ghini: “Mio figlio ricoverato con polmonite bilaterale” (Di venerdì 26 febbraio 2021) È finito in ospedale il figlio dell’attore Massimo Ghini dopo aver contratto il Covid, a quanto pare dopo essersi visto con alcuni amici a casa. Il giovane, 25 anni, ha sviluppato una polmonite bilaterale e per questo è stato reso necessario il ricovero, adesso è sulla via della ripresa. Covid, l’odissea di Massimo Ghini: “Mio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 26 febbraio 2021) È finito in ospedale ildell’attoredopo aver contratto il, a quanto pare dopo essersi visto con alcuni amici a casa. Il giovane, 25 anni, ha sviluppato unae per questo è stato reso necessario il ricovero, adesso è sulla via della ripresa.di: “Mio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

