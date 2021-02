Covid, l’Italia cambia zona: due regioni a rischio rosso e quattro in arancione (Di venerdì 26 febbraio 2021) Covid, l’Italia cambia zona: da lunedì 1° marzo due regioni rischiano di retrocedere in rosso e quattro in arancione Diventerà ufficiale soltanto dopo la firma sull’ordinanza da parte del ministro della Salute, Roberto Speranza, ma l’Italia è pronta a cambiare ancora colore retrocedendo. In particolare ci sarebbero almeno tre o quattro regioni che passeranno da L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 26 febbraio 2021): da lunedì 1° marzo duerischiano di retrocedere ininDiventerà ufficiale soltanto dopo la firma sull’ordinanza da parte del ministro della Salute, Roberto Speranza, maè pronta are ancora colore retrocedendo. In particolare ci sarebbero almeno tre oche passeranno da L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Agenzia_Ansa : Con l'uso delle mascherine sono stati evitati in Italia 30.000 casi di Covid nella prima ondata della pandemia. Lo… - Corriere : ?? Il nuovo Dpcm anti Covid-19 sarà in vigore in Italia dal 6 marzo al 6 aprile: le regole varranno fino a Pasqua. G… - emergency_ong : #BigPharma rinunci ai brevetti, l’italiano #Reithera sia un #vaccino pubblico globale. ?? Lettera-appello al… - Robbetta : RT @lucianoghelfi: L”#Italia aveva assicurato l’arrivo del #vaccino anti #covid, ma nulla. A #SanMarino han deciso di fare da soli, e di co… - lucianoghelfi : L”#Italia aveva assicurato l’arrivo del #vaccino anti #covid, ma nulla. A #SanMarino han deciso di fare da soli, e… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’Italia Covid, Speranza: «Nuovo Dpcm valido fino al 6 aprile, Pasqua compresa. Non possiamo abbassare la ... Il Sole 24 ORE