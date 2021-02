Covid, l’immunologa Viola: “Facile che arrivi la terza ondata se manteniamo tutto come adesso” (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Tutti gli studi dicono che non è la scuola il driver del contagio, lo subisce come il resto della società. Anche di fronte alla variante inglese, di cui si è detto tante volte che sembra essere più contagiosa nei confronti dei ragazzi, questi dati sono stati smentiti: è vero che è più trasmissibile, ma verso tutte le fasce di età”. Così a Buongiorno, su Sky Tg24, Antonella Viola, immunologa dell’Università di Padova. “Nell’ultima settimana – ha aggiunto – si è cominciato a vedere un aumento dei contagi. È presto per dire se è una terza ondata o se sono oscillazioni che si manterranno più o meno piatte, che saliranno e scenderanno ma senza un picco. Questo dipenderà anche dalle misure che verranno messe in atto. Se a questo trend di aumento reagiamo mantenendo tutto come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) “Tutti gli studi dicono che non è la scuola il driver del contagio, lo subisceil resto della società. Anche di fronte alla variante inglese, di cui si è detto tante volte che sembra essere più contagiosa nei confronti dei ragazzi, questi dati sono stati smentiti: è vero che è più trasmissibile, ma verso tutte le fasce di età”. Così a Buongiorno, su Sky Tg24, Antonella, immunologa dell’Università di Padova. “Nell’ultima settimana – ha aggiunto – si è cominciato a vedere un aumento dei contagi. È presto per dire se è unao se sono oscillazioni che si manterranno più o meno piatte, che saliranno e scenderanno ma senza un picco. Questo dipenderà anche dalle misure che verranno messe in atto. Se a questo trend di aumento reagiamo mantenendo...

