Covid | l' eurodeputata Stefania Zambelli | Ha accentuato disuguaglianze sociali ed economiche

Ultime Notizie dalla rete : Covid eurodeputata

latinaoggi.eu

'È evidente che l'Europa non ha la forza contrattuale e politica per spingere le case farmaceutiche a tenere un comportamento corretto'. Lo afferma l'della Lega, Isabella Tovaglieri , a Sky TG24 'Mi stupisco di come l'Europa sia stata così ingenua nel concludere dei contratti che prevedono la consegna con la formula 'entro un tempo ...In nome del diritto alle cure salvavita, dice l'del Pd Patrizia Toia, vicepresidente ...Speranza non la esclude nella sua informativa al Parlamento sulle nuove misure di contrasto al:...“La pandemia in corso ha accentuato in tutta Europa le disuguaglianze sociali ed economiche”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, l’eurodeputata Stefania Zambelli, membro della commissi ...UDINE. Del warholiano quarto d’ora di celebrità, regalatole suo malgrado giovedì 25 febbraio da un poco generoso tweet di Roberto Burioni, la bujese Sandra Gallina avrebbe fatto volentieri a meno. Il ...