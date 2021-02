Covid | le news Il bollettino | 20 499 casi su 325 404 tamponi | I morti sono 253 LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Il monitoraggio settimanale evidenzia un indice di contagio stabile, ma la parte alta della forbice è sopra l'1. Piemonte, Lombardia e Marche verso zona arancione, Basilicata e Molise in rosso. Franceschini: verso riapertura teatri e cinema il 27/3. Il Centro Europeo delle malattie segnala come in un terzo dei Paesi europei ci sia un aumento di ricoveri e malati in rianimazione. Al summit europeo intesa per il via libera ai passaporti vaccinali