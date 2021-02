Covid Lazio, medici di base si rifiutano di vaccinare, D’Amato: «Revocheremo la licenza» (Di venerdì 26 febbraio 2021) Covid Lazio, da lunedì 1 marzo 2021 al via le vaccinazioni dai medici di base. Si comincerà dai nati nell’anno 1956 (i 65enne) con il vaccino AstraZeneca. Per ora le dosi disponibili per i 4mila medici di base sono 80mila. Troppo poco, secondo alcuni dottori, che per questa ragione, come riporta “HuffPost”, vorrebbero sottrarsi e non aderire. Una decisione quest’ultima, che potrebbe costar loro il posto. «Abbiamo pronti i fucili, ma sono caricati a salve. Dobbiamo inserire proiettili veri. Il problema è fornire dosi sufficienti. La volontà c’è, conosciamo la necessità. Ma le dosi non sono sufficienti», ha detto ad Huffpost Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma. leggi anche l’articolo —> Covid, il bollettino di oggi: quasi 20mila ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 26 febbraio 2021), da lunedì 1 marzo 2021 al via le vaccinazioni daidi. Si comincerà dai nati nell’anno 1956 (i 65enne) con il vaccino AstraZeneca. Per ora le dosi disponibili per i 4miladisono 80mila. Troppo poco, secondo alcuni dottori, che per questa ragione, come riporta “HuffPost”, vorrebbero sottrarsi e non aderire. Una decisione quest’ultima, che potrebbe costar loro il posto. «Abbiamo pronti i fucili, ma sono caricati a salve. Dobbiamo inserire proiettili veri. Il problema è fornire dosi sufficienti. La volontà c’è, conosciamo la necessità. Ma le dosi non sono sufficienti», ha detto ad Huffpost Antonio Magi, presidente dell’Ordine deidi Roma. leggi anche l’articolo —>, il bollettino di oggi: quasi 20mila ...

