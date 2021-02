Covid Lazio: a Roma i nuovi casi salgono ad oltre 700. Nuova zona rossa in Ciociaria (Di venerdì 26 febbraio 2021) Seppure con proporzioni differenti, anche il Lazio accusa l’impennata di contagi che sta interessando il Paese intero. Nello specifico, come ha informato oggi l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.539 nuovi contagi e 19 vittime. “Oggi – ha esordito D’Amato – abbiamo 639 casi in più rispetto a venerdì scorso. La zona gialla aumenta le responsabilità, guai ad abbassare la guardia“. Premesso che sempre da ieri i guariti sono stati 1.082, l’assessore ha spiegato che “Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%”. Ecco la situazione dei contagi e dei decessi nelle Asl Romane Preoccupa invece la situazione nella Capitale dove, aggiunge, “I casi a Roma ... Leggi su italiasera (Di venerdì 26 febbraio 2021) Seppure con proporzioni differenti, anche ilaccusa l’impennata di contagi che sta interessando il Paese intero. Nello specifico, come ha informato oggi l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.539contagi e 19 vittime. “Oggi – ha esordito D’Amato – abbiamo 639in più rispetto a venerdì scorso. Lagialla aumenta le responsabilità, guai ad abbassare la guardia“. Premesso che sempre da ieri i guariti sono stati 1.082, l’assessore ha spiegato che “Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 4%”. Ecco la situazione dei contagi e dei decessi nelle Aslne Preoccupa invece la situazione nella Capitale dove, aggiunge, “I...

