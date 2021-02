Covid Italia, Ravecca (Federfranchising): "Per settore -38 mld di fatturato, agire subito" (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (LabItalia) - Nel 2020 le misure di contenimento dell'epidemia di Covid-19 e i conseguenti mutamenti della domanda hanno determinano un calo senza precedenti del fatturato del settore del franchising con variazioni negative che hanno toccato il picco del -64,2% nel secondo semestre e oltre il 50% nel 4° trimestre. La perdita cumulata nel corso del 2020 e ai primi mesi del 2021 ammonta a circa 38 miliardi di euro. E' la stima, ad Adnkronos/LabItalia, stilata dall'organizzazione di categoria Federfranchising Confesercenti, che rappresenta franchisor (affilianti) o franchisee (affiliati) e operatori del mondo del retail. Dati che, per il presidente Federfranchising Confesercenti, Alessandro Ravecca, "sono sconvolgenti, chiediamo al nuovo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Lab) - Nel 2020 le misure di contenimento dell'epidemia di-19 e i conseguenti mutamenti della domanda hanno determinano un calo senza precedenti deldeldel franchising con variazioni negative che hanno toccato il picco del -64,2% nel secondo semestre e oltre il 50% nel 4° trimestre. La perdita cumulata nel corso del 2020 e ai primi mesi del 2021 ammonta a circa 38 miliardi di euro. E' la stima, ad Adnkronos/Lab, stilata dall'organizzazione di categoriaConfesercenti, che rappresenta franchisor (affilianti) o franchisee (affiliati) e operatori del mondo del retail. Dati che, per il presidenteConfesercenti, Alessandro, "sono sconvolgenti, chiediamo al nuovo ...

