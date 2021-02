Covid Italia, bollettino oggi 26 febbraio: 20.499 casi (mai tanti da Capodanno), 253 morti. Più contagi in Lombardia, Campania e Piemonte (Di venerdì 26 febbraio 2021) Coronavirus Italia. Il bollettino di oggi 26 febbraio 2021. Sono 20.499 nelle ultime 24 ore i nuovi casi (ieri i positivi erano stati 19.886) e 253 morti (ieri 308), secondo i dati del... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 26 febbraio 2021) Coronavirus. Ildi262021. Sono 20.499 nelle ultime 24 ore i nuovi(ieri i positivi erano stati 19.886) e 253(ieri 308), secondo i dati del...

