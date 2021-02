Covid Italia, Albertini (Igd): "Migliaia di posti di lavoro a rischio in centri commerciali" (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (LabItalia) - "Al nuovo governo chiediamo misure immediate per rilanciare i consumi, perché l'intero settore dei centri commerciali si trova in grave difficoltà e Migliaia di persone potrebbero perdere il posto di lavoro, se questa situazione dovesse protrarsi anche in futuro". E' l'appello che arriva, intervistato da Adnkronos/LabItalia, da Claudio Albertini, amministratore delegato Igd Siiq, uno dei principali player in Italia nella proprietà e gestione di centri commerciali. E la società ha investito per garantire la sicurezza dei clienti all'interno delle proprie strutture. "Fin dall'inizio della pandemia -spiega Albertini- abbiamo messo in campo stringenti misure per prevenire la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Roma, 26 feb. (Lab) - "Al nuovo governo chiediamo misure immediate per rilanciare i consumi, perché l'intero settore deisi trova in grave difficoltà edi persone potrebbero perdere il posto di, se questa situazione dovesse protrarsi anche in futuro". E' l'appello che arriva, intervistato da Adnkronos/Lab, da Claudio, amministratore delegato Igd Siiq, uno dei principali player innella proprietà e gestione di. E la società ha investito per garantire la sicurezza dei clienti all'interno delle proprie strutture. "Fin dall'inizio della pandemia -spiega- abbiamo messo in campo stringenti misure per prevenire la ...

