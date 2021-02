Covid, incubo zona rossa per la Campania: a breve la diretta di De Luca – VIDEO (Di venerdì 26 febbraio 2021) A breve il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sarà in diretta per chiarire il passaggio o meno in zona rossa della regione Cambiano ancora una volta i colori delle… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ail Governatore della, Vincenzo De, sarà inper chiarire il passaggio o meno indella regione Cambiano ancora una volta i colori delle… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

chiarapellegri9 : RT @VittorioBanti: La gente vuole uscire dall'incubo Covid, non ce la fa più. E allora oltre a urlare 'No al vaccino, no all'obbligo' dovre… - M5SGiorgio : RT @GarauSilvana: Quando vi chiedete il perché la #Lombardia sia in ritardo con il piano vaccinale anti-Covid,dopo aver fallito la campagna… - davide79d : RT @GarauSilvana: Quando vi chiedete il perché la #Lombardia sia in ritardo con il piano vaccinale anti-Covid,dopo aver fallito la campagna… - PollicinoAndrea : RT @EmileeLy: Che incubo senza fine questo covid maledetto ?? - 1canalesport : Incubo Covid: Inter-Genoa si gioca, tutti negativi i tamponi per i giocatori nerazzurri -